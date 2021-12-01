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    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев

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    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев

    Подборка курьезных фото

    Природа любит шутковать, у нее для этого есть самый сложный и диковинный инструмент в мире – генные мутации. В частности в теле человека каждый день погибает и создается заново порядка 330 млрд клеток, и каждый такой процесс порождает риск мутации.

    Большая часть проходит бесследно, но некоторые ярко заявляют о себе. У других зверей все примерно также, и поэтому мы можем лицезреть всяких необычных представителей.

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    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев
    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев

    «Вот это глазища! С ума сойти!», «Вот что бывает, если пиренейскую горную собаку скрестить с маламутом. Ухи!», «Этот длинный нос вечно становится причиной всяких комичных ситуаций», «Жорди показывает вам свои розовые подушечки на лапках», «Я был в Париже и сделал там 26 фотографий. 19 из них – фото этого красавца», «Мой маленький вампирчик», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: шутки курьез
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    Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев