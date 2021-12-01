Откуда такое чудное? Курьезные фото необычных домашних питомцев

Подборка курьезных фото

Природа любит шутковать, у нее для этого есть самый сложный и диковинный инструмент в мире – генные мутации. В частности в теле человека каждый день погибает и создается заново порядка 330 млрд клеток, и каждый такой процесс порождает риск мутации.

Большая часть проходит бесследно, но некоторые ярко заявляют о себе. У других зверей все примерно также, и поэтому мы можем лицезреть всяких необычных представителей.

«Вот это глазища! С ума сойти!», «Вот что бывает, если пиренейскую горную собаку скрестить с маламутом. Ухи!», «Этот длинный нос вечно становится причиной всяких комичных ситуаций», «Жорди показывает вам свои розовые подушечки на лапках», «Я был в Париже и сделал там 26 фотографий. 19 из них – фото этого красавца», «Мой маленький вампирчик», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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