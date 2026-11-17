Папа Римський Лев XIV потрапив у курйозну ситуацію під час поїздки папамобілем вулицями Ліми, столиці Перу. Коли понтифік вітав людей, один із присутніх кинув у його бік розарій – традиційні католицькі чотки. Папа не встиг упіймати подарунок, унаслідок чого той влучив йому в обличчя поблизу ока. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Інцидент стався під час пересування понтифіка папамобілем, коли він вітав вірян, які зібралися вздовж маршруту його поїздки. За повідомленнями журналістів, Лев XIV уже звик отримувати подарунки безпосередньо від людей, які приходять на зустрічі з ним. Раніше йому неодноразово вдавалося ловити предмети, кинуті з натовпу, зокрема м'які іграшки та прапори.

Однак цього разу понтифік не зміг перехопити розарій. Чотки влучили йому поблизу ока, після чого Папа потер обличчя рукою. Попри несподіваний інцидент, Лев XIV не зупинив папамобіль і продовжив поїздку, вітаючи присутніх. Повідомлень про серйозні травми або необхідність надання понтифіку медичної допомоги не надходило.

Під час публічних заходів Папа Римський регулярно отримує різноманітні подарунки від вірян. Зокрема, під час попередніх поїздок понтифіку вдавалося ловити іграшки та прапори, які люди кидали йому з натовпу.

Один із незвичайних епізодів стався в Римі. Тоді Лев XIV навіть зупинився, щоб узяти піцу, яку йому простягнули земляки з американського Чикаго.

Понтифік народився у США, а саме в Чикаго, тому під час зустрічей із вірянами нерідко отримує подарунки, пов'язані з його американським походженням.

Водночас випадок у Лімі виявився менш вдалим: замість того щоб опинитися в руках Папи, подарунок випадково влучив йому в обличчя. Після інциденту Лев XIV продовжив заплановану програму візиту до Перу.

Зокрема, понтифік відслужив месу на авіабазі Лас-Пальмас у Лімі. За оцінками місцевої влади, на богослужіння зібралися близько 1,5 млн людей. Ця меса стала завершальною подією великої 12-денної подорожі Папи Римського країнами Південної Америки.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що напередодні візиту Папи Римського Лева XIV до Перу в місті Кальяо відкрили 14-метрову статую понтифіка, яку місцева влада назвала найвищою у світі. Монумент встановили на узбережжі Тихого океану, неподалік столиці Ліми. Скульптуру виготовили за 45 днів зі сталі, скловолокна та смоли. Для Лева XIV поїздка до Перу має особливе значення, адже він багато років працював місіонером у цій країні, згодом був єпископом міста Чіклайо та має перуанське громадянство.