В Швеции предлагают пожизненную работу, где ничего не нужно будет делать



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Anna Heymowska / Public Art Agency Sweden

Счастливчик будет заниматься своими делами на железнодорожной станции в Гетеборге.

На шведской железнодорожной станции откроется необычная вакансия. Кандидату предлагают пожизненное трудоустройство, хорошую стартовую зарплату, которая будет повышаться каждый год, отпуск по расписанию, пенсию - и никаких рабочих обязанностей. Будущий сотрудник может заниматься тем, чем посчитает нужным, - требуется всего лишь приходить на станцию и уходить с нее в определенное время.

Придумали вакансию шведские художники Саймон Голдин и Якоб Сеннеби, известные своими экспериментами. Для воплощения своего нового арт-проекта они создали фонд «Вечное трудоустройство» (Eternal Employment Foundation), из которого и будет выплачиваться зарплата счастливому работнику. Сейчас в фонде 6 миллионов шведских крон - это около $650 тысяч, однако в дальнейшем он будет пополняться.

В том случае, если сотрудник по каким-то причинам захочет покинуть свой пост, ему будет найдена замена. По подсчетам создателей вакансии, она будет действовать не менее 120 лет - такой срок они определяют как «вечный». Откроется позиция в 2025 году на железнодорожной станции Korsvägen в Гетеборге. Художники надеются, что вакансия станет городской легендой или мемом. «Будут ходить истории о человеке, который был нанят навечно, чтобы ничего не делать», - говорится в описании фонда Eternal Employment.

Джерело: Bird In Flight