39-летняя дочь Билла Клинтона стала мамой в третий раз
Челси родила маленького Джаспера
В семье Клинтонов произошло счастливое событие - дочь бывшего президента США стала мамой в третий раз. 39-летняя Челси родила маленького Джаспера от своего мужа, банкира Марка Мезвински.
О счастливом событии дочь экс-президента США сообщила на личной странице в соцсети Twitter.
This morning we welcomed our son, Jasper Clinton Mezvinsky. We are overflowing with love and gratitude and can’t wait to introduce him to his big sister and brother.— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) July 22, 2019
«Сегодня утром мы поприветствовали нашего сына, Джаспера Клинтон Мезвински. Мы переполнены любовью и благодарностью и не может дождаться момента, когда мы сможем показать малыша старшим сестре и брату», – написала 39-летняя Челси.
Стоит отметить, что во время третьей беременности дочь бывшего американского президента продолжала участвовать в общественной жизни США и посещать различные мероприятия.
Челси Клинтон уже десять лет замужем за банкиром Марком Мезвински. Пара воспитывает троих детей – четырехлетнюю Шарлотту, трехлетнего Эйдана, а теперь и маленького Джаспера.