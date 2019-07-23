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    Жизнь

    39-летняя дочь Билла Клинтона стала мамой в третий раз

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    Челси Клинтон - 39-летняя дочь Билла Клинтона стала мамой в третий раз
    Челси Клинтон

    Челси родила маленького Джаспера

    В семье Клинтонов произошло счастливое событие - дочь бывшего президента США стала мамой в третий раз. 39-летняя Челси родила маленького Джаспера от своего мужа, банкира Марка Мезвински.

    О счастливом событии дочь экс-президента США сообщила на личной странице в соцсети Twitter.

    «Сегодня утром мы поприветствовали нашего сына, Джаспера Клинтон Мезвински. Мы переполнены любовью и благодарностью и не может дождаться момента, когда мы сможем показать малыша старшим сестре и брату», – написала 39-летняя Челси.

    Стоит отметить, что во время третьей беременности дочь бывшего американского президента продолжала участвовать в общественной жизни США и посещать различные мероприятия.

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    Челси Клинтон уже десять лет замужем за банкиром Марком Мезвински. Пара воспитывает троих детей – четырехлетнюю Шарлотту, трехлетнего Эйдана, а теперь и маленького Джаспера.

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