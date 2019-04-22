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    Жизнь

    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии

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    instagram / naomi - 48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    instagram / naomi

    Супермодель 90-х не сдает позиций

    Недавно отправившая в отставку молодого любовника Наоми Кэмпбелл не сидит без дела. Недавно она отправилась в Нигерию, чтобы принять участие в местной Неделе моды.

    48-летняя супермодель стала настоящей звездой показа, появившись на подиуме сразу в нескольких ярких образах. Так, в один из своих выходов Кэмпбелл надела костюм с анималистическим принтом, под которым не оказалось белья.

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    Кроме того, Наоми показалась перед публикой в серебристом костюме, который также позволил продемонстрировать иконе 90-х зону декольте. Кажется, грудь модели не знает притяжения. Сама Кэмпбелл не размещала на своей странице в Instagram фотографии с показов, однако снимки уже успели растиражировать ее фанатские паблики.

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    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    48-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело стала звездой Недели моды в Нигерии
    instagram / naomi

    Поклонники в сети отмечают, что Наоми не стареет и по-прежнему выглядит сногсшибательно.

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