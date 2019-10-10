Американская компания выплатит $8 миллиардов 26-летнему парню, у которого выросла грудь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главная претензия истца была связана с тем, что производитель препарата попросту не указал побочный эффект на упаковке

Рекордную компенсацию заплатит компания Johnson & Johnson 26-летнему Николасу Мюррею, у которого выросла грудь. Невероятная цифра в $8 миллиардов покроет американцу моральный и физический вред здоровью, который нанес ему препарат Risperdal. В суде Николас доказал, что в детстве принимал нейролептик, у которого есть необычный и не очень приятный для мужчины побочный эффект - увеличение молочных желез, по-научному гинекомастию.

Главная претензия истца была связана с тем, что производитель препарата попросту не указал побочный эффект на упаковке, от чего и пострадал Мюррей. Интересно, что первое слушание по этому делу состоялось еще в 2015 году, тогда суд обязал компанию выплатить потерпевшему 1,75 миллиона долларов. В феврале 2018 года апелляционный суд штата Пенсильвания снизил размер компенсации до 680 тысяч долларов. Это так расстроило парня, что теперь он выбил из обидчиков 8 миллиардов.

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи