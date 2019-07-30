Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате



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Кэти Перри

Суд решает, какое наказание должна понести знаменитость

Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.

В 2014 году против нее был подан иск темнокожим рэпером Маркусом Греем. Он заявил, что Перри скопировала написанную им музыкальную составляющую песни Joyful Noise. По его мнению, Перри использовала ее при написании песни Dark Horse, которая была выпущена в 2013 году.

Певица утверждала, что никогда не слышала эту религиозную рэп-композицию. Маркус жаловался, что из-за нее была разрушена его репутация, он стал ассоциироваться с колдовством, изображенным в клипе на Dark Horse. А ведь в его песне поется об Иисусе Христе, она наполнена отсылками к Ветхому и Новому Заветам.

Теперь суд принял решение, что 34-летняя певица умышленно или неумышленно, но скопировала эту музыкальную составляющую. Какая мера пресечения будет выбрана в качестве наказания для звезды пока неизвестно, но решение должны быть озвучено на днях.