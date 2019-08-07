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    Жизнь

    Английский телеведущий предложил полным людям побыстрее умереть для спасения планеты

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    Майкл Бюерк - Английский телеведущий предложил полным людям побыстрее умереть для спасения планеты
    Майкл Бюерк

    Заявление журналиста вызвало волну обсуждений в британское прессе

    73-летний ведущий BBC Майкл Бюерк резко высказался о полных людях. Журналист заявил, что их смерть избавит Национальную службу здравоохранения от лишних трат.

    Телеведущий утверждает, что ожирение – не заболевание, а слабость. «Вы толстые, потому что вы слишком много едите», – обратился Бюерк к людям, испытывающим проблемы с лишним весом.

    По данным британских властей, каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдают от ожирения. Телеведущий объяснил, что борьба с этим недугом, согласно информации Public Health England, обходится Великобритании в 6,1 млрд фунтов стерлингов в год.

    Исчезновение полных людей, как считает звезда BBC, будет спасением не только для государственного бюджета, но и для планеты. «Тучный человек умрет на десять лет раньше, чем остальные из нас; рассмотрим его как самоотверженную жертву в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселением и изменением климата», – предложил Бюерк в колонке для журнала Radio Times.

    Заявление журналиста вызвало волну обсуждений в британское прессе. В эпоху бодипозитива, где звезды учат принимать себя в любом весе, а на обложках глянца появляются plus-size модели, рассуждения Бюерка посчитали скандальными.

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    журналист телеведущий
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