Архивные фото и фронтовые истории: Instagram украинских звезд 9 мая



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Украинские звезды рассказали истории дедушек и бабушек

9 мая в Украине праздновали День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Состоявшиеся официальные мероприятия привычно разместились широким фронтом на шкале адекватности восприятия реальности от «победобесия» до сдержанного почтения памяти.

Многие украинские деятели шоу-биза также по-разному отреагировали на 9 мая. «Скотч» нашел в Инстраграме звезд много интересного.

Известный украинский танцор и судья шоу «Танцы со звездами» Влад Яма решил напомнить подписчикам не только о важном дне в календаре, но и о том, что когда-то носил прическу. Влад поделился архивным фото с бабушкой и вспомнил ее отношения ко Второй мировой войне.

«Бабушка всегда говорит: «Не дай вам Боже, Владічок, пережити те, що пережили ми коли німці до хати зайшли!»... Бабуля, мы знаем насколько для Тебя важен этот день, держись, мы скоро в гости!.. Всех с Праздником и мирного неба!», - написал танцор.

Старожил украинского шоу-биза Александр Пономарев показал фронтовые фото своих бабушки и дедушки.

«Мой дедушка Анатолий, и бабушка Антонина! Помним ...», - подписал снимки певец.

Мария Бурмака рассказала целую трогательную историю о своей бабушке, которая прошла ужасы войны, каждый день радовалась, что выжила и всегда учила этому Марию.

«Мой дед Павел Ефимович и бабушка Антонина Прокофьевна. Оба прошли всю войну. Его не стало, когда мне было 2 года, а бабушка о войне нам рассказывала. Поехала за мужем на фронт, была медсестрой, выносила раненых на себе и всю жизнь радовалась, что выжила, буквально радовалась каждому дню и учила этом меня...

Когда й было уже за 70 и она ушла на пенсию (а была врачом), основала поликлинику Красного Креста для старых и малообеспеченных людей и ее наградили международным орденом святой матери Терезы. Ее не стало 5 лет назад, в 92 года. Прожила яркую красивую жизнь. Говорят, я на нее очень похожа. И лицом, и в отношении к жизни. Чувствую родство душ до сих пор», - поделилась Мария

Певица Альоша также рассказала историю о своем дедушке, который прошел войну от Сталинграда до Чехии, где был ранен и чудов выжил. Певица отметила, что дедушка никогда не хвастался своими оренами, мало вспоминал о тех годах, но всегда разговаривал на украинском.

«Он был весь прошит осколками от снаряда. От плеча по талии по бедрам и по икрах ног на вылет, поэтому потерял много крови и его считали погибшим и брошенным в яму мертвих. Но он пришел в себя и начал звать на помощь. А потом его на лошадях привезли на полевую кухню, вывезли с передовой и доставили в полевой госпиталь. Одну ногу сделали так, что колено не сгибалось. Так он и прожил с прямой ногой. И именно таким я и помню его. И спасибо .......Кстати, он всегда говорил исключительно на украинском», - написала певица.

Показала фронтовые фото своего деда и Оля Полякова.

«Мой дед воевал! Прошел всю войну, до Праги, всю жизнь жил с вражеской пулей в плече! И очень чтил и любил этот день! Вспомню его сегодня тут ! И вы своих вспомните! Ведь все не зря! Спасибо им!», - написала суперблондинка.