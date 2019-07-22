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    Жизнь

    Арнольд Шварценеггер страстно поцеловал cвою партнершу по «Терминатору»

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    Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон - Арнольд Шварценеггер страстно поцеловал cвою партнершу по «Терминатору»
    Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон

    Актеры воссоединились на съемочной площадке нового фильма спустя 28 лет

    71-летний Арнольд Шварценеггер удивил поклонников своим нежным поцелуем с 62-летней Линдой Хэмилтон. Звезды встретились на премьере новой части легендарного боевика.

    Актеры посетили Сан-Диего, где сейчас проходит международный фестиваль Сomic-Con. Знаменитости представили картину «Терминатор: Темные судьбы». Автор культовой фразы «I'll be back» («Я вернусь») нежно поприветствовал свою партнершу. Шварценеггер обнял Линду и поцеловал ее в губы.

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    Арнольд Шварценеггер страстно поцеловал cвою партнершу по «Терминатору»
    Арнольд Шварценеггер страстно поцеловал cвою партнершу по «Терминатору»
    Арнольд Шварценеггер страстно поцеловал cвою партнершу по «Терминатору»
    Арнольд Шварценеггер страстно поцеловал cвою партнершу по «Терминатору»
    Арнольд Шварценеггер страстно поцеловал cвою партнершу по «Терминатору»

    Хэмилтон была одета в белый жакет и черные брюки. Звезда боевиков предпочел стиль casual - серые джинсы, футболку и синий пиджак.

    Актеры воссоединились на съемочной площадке нового фильма спустя 28 лет. Хэмилтон рассказала, что прожитые годы помогли ей добавить своей героине глубины. «Однажды я проснулась и поняла, что больше не могу волноваться о своем возрасте или о том, кто я, как личность. Думаю, все эти годы помогли мне лучше узнать себя. Своим жизненным опытом я поделилась с героиней - Сарой Коннор. Уверена, она вам понравится еще больше», - рассказала журналистам бывшая жена Джеймса Кэмерона.

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