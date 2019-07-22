Арнольд Шварценеггер страстно поцеловал cвою партнершу по «Терминатору»



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Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон

Актеры воссоединились на съемочной площадке нового фильма спустя 28 лет

71-летний Арнольд Шварценеггер удивил поклонников своим нежным поцелуем с 62-летней Линдой Хэмилтон. Звезды встретились на премьере новой части легендарного боевика.

Актеры посетили Сан-Диего, где сейчас проходит международный фестиваль Сomic-Con. Знаменитости представили картину «Терминатор: Темные судьбы». Автор культовой фразы «I'll be back» («Я вернусь») нежно поприветствовал свою партнершу. Шварценеггер обнял Линду и поцеловал ее в губы.

Хэмилтон была одета в белый жакет и черные брюки. Звезда боевиков предпочел стиль casual - серые джинсы, футболку и синий пиджак.

Актеры воссоединились на съемочной площадке нового фильма спустя 28 лет. Хэмилтон рассказала, что прожитые годы помогли ей добавить своей героине глубины. «Однажды я проснулась и поняла, что больше не могу волноваться о своем возрасте или о том, кто я, как личность. Думаю, все эти годы помогли мне лучше узнать себя. Своим жизненным опытом я поделилась с героиней - Сарой Коннор. Уверена, она вам понравится еще больше», - рассказала журналистам бывшая жена Джеймса Кэмерона.