Арнольд Шварценеггер впервые рассказал, что думает о своем будущем зяте Крисе Пратте



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Арнольд Шварценеггер РБК-Украина

Несколько недель назад Крис Пратт сделал предложение руки и сердца дочери Арнольда - Кэтрин Шварценеггер

Вчера звезда «Терминатора» впервые поделился своей реакцией на помолвку любимой дочери. В интервью Марио Лопесу на телеканале Extra Арнольд Шварценеггер признался, что очень доволен выбором Кэтрин:

«Это просто фантастика! Она так счастлива, они оба очень счастливы. Я сказал ему лично, что он очень приятный парень. Я люблю Криса - он фантастический! Я желаю им всего самого наилучшего».

Также Арнольд добавил, что прежде чем делать предложение Кэтрин, Крис спросил разрешения на это у него, чем очень подкупил своего будущего тестя.

Напомним, впервые о новом романе Криса Пратта - с 29-летней дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин - заговорили в середине июня прошлого года: тогда папарацци удалось запечатлеть пару на пикнике в одном из парков Санта-Барбары. До этого актер был женат на Анне Фэрис, с которой познакомился в 2007 году на съемках фильма "Отвези меня домой". Когда в 2011-м лента вышла на экраны, влюбленные уже были женаты - их свадьба состоялась 9 июля 2009 года. 21 августа 2012 года у них родился сын, которого назвали Джек. В декабре 2017-го пара объявила о расставании.

Джерело: Hello!