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    Жизнь

    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото

    • Розсилка
    <p>Даша Астафьева</p> <p>instagram.com/da_astafieva</p> - Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото

    Даша Астафьева

    instagram.com/da_astafieva

    33-летняя знаменитость призналась, что на конкурс бикини в качестве участницы сейчас бы ни за что не пошла

    Украинская эротическая модель, певица и актриса Даша Астафьева заявила, что мужчин привлекает не внутренняя, а внешняя красота женщины. А своей внешностью она довольна не совсем.

    «Конечно, все смотрят на попу. Но для меня попа в контексте отдельного существования - это невозможно. Для меня главное - пропорции. И то, как девушка умеет себя подавать», - поделилась Даша.

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    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото
    instagram.com/da_astafieva

    33-летняя Астафьева также призналась, что на конкурс бикини в качестве участницы она сейчас бы ни за что не пошла.

    «Я бы уже сейчас не пошла, потому что я знаю, что у меня есть недостатки. Мне нужно больше заниматься спортом, а также немного похудеть», - пояснила певица.

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    актриса певица
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