Астафьева поразмышляла о своих ягодицах: фото



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Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

33-летняя знаменитость призналась, что на конкурс бикини в качестве участницы сейчас бы ни за что не пошла

Украинская эротическая модель, певица и актриса Даша Астафьева заявила, что мужчин привлекает не внутренняя, а внешняя красота женщины. А своей внешностью она довольна не совсем.

«Конечно, все смотрят на попу. Но для меня попа в контексте отдельного существования - это невозможно. Для меня главное - пропорции. И то, как девушка умеет себя подавать», - поделилась Даша.

33-летняя Астафьева также призналась, что на конкурс бикини в качестве участницы она сейчас бы ни за что не пошла.

«Я бы уже сейчас не пошла, потому что я знаю, что у меня есть недостатки. Мне нужно больше заниматься спортом, а также немного похудеть», - пояснила певица.



