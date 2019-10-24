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    Жизнь

    Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору

    • Розсилка
    Конор МакГрегор - Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору
    Конор МакГрегор

    Ирландского бойца сопровождала его жена Ди Девлин

    Ирландский боец Конор МакГрегор посетил Киев. Спортсмен выступил на пресс-конференции, где говорил о феноменальности украинского бокса, в частности, боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. А потом Конор с женой пошли на вечеринку, устроенную в честь него.

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    Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору
    Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору
    Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору
    Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору
    Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору
    Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору
    Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору
    Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору
    Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору

    Среди гостей мероприятия были замечены спортсмен и депутат Жан Беленюк, ресторатор-депутат Николай Тищенко, шоумен Андрей Джеджула и певица Даша Астафьева.

    Даша не только сделала фото с Конором, но и потрогала его за мускулистое тело

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