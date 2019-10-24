Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору
Конор МакГрегор
Ирландского бойца сопровождала его жена Ди Девлин
Ирландский боец Конор МакГрегор посетил Киев. Спортсмен выступил на пресс-конференции, где говорил о феноменальности украинского бокса, в частности, боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. А потом Конор с женой пошли на вечеринку, устроенную в честь него.
Среди гостей мероприятия были замечены спортсмен и депутат Жан Беленюк, ресторатор-депутат Николай Тищенко, шоумен Андрей Джеджула и певица Даша Астафьева.
Даша не только сделала фото с Конором, но и потрогала его за мускулистое тело