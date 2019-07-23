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    Жизнь

    Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют вместе в фильме Ридли Скотта

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    Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют вместе в фильме Ридли Скотта

    В основе киноленты – роман Эрика Джагера о последней во Франции законной дуэли

    Режиссер Ридли Скотт («Гладиатор», «Чужой») снимет фильм «Последняя дуэль», где главные роли сыграют Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Актеры сами написали сценарий вместе с Николь Холофсенер — сценаристом и одной из режиссеров сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    В основе будущего фильма – роман Эрика Джагера «Последняя дуэль: правдивый рассказ о преступлениях, скандалах и трибунале в средневековой Франции». В нем рассказывается о поединке между рыцарями Жаном де Карружем и Жаком ЛеГри во Франции в XIV веке. Вернувшись с войны, де Карруж узнает от своей жены, что ее изнасиловал его старый друг ЛеГри. Это и стало поводом для последней во Франции законной дуэли.

    «Последняя дуэль» станет первым совместным проектом Аффлека и Дэймона после оскароносного фильма «Умница Уилл Хантинг», который вышел на экраны в 1997 году.

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