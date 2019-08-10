Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
Энн Хэтэуэй
Американская звезда посетила премьеру бродвейского шоу с участием Джейка Джилленхола
Беременная Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после того, как общественность узнала, что 36-летняя актриса находится в интересном положении. Голливудская звезда пришла на бродвейское шоу Sea Wall/A Life, главную роль в котором играет Джейк Джилленхол.
Для мероприятия знаменитость выбрала розовое миди-платье американского дизайнера Brandon Maxwell. Экстравагантный наряд, декорированный прорезями на животе и груди, звезда дополнила миниатюрным клатчем коричневого оттенка.
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