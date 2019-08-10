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    Жизнь

    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот

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    &nbsp;Энн Хэтэуэй - Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
     Энн Хэтэуэй

    Американская звезда посетила премьеру бродвейского шоу с участием Джейка Джилленхола

    Беременная Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после того, как общественность узнала, что 36-летняя актриса находится в интересном положении. Голливудская звезда пришла на бродвейское шоу Sea Wall/A Life, главную роль в котором играет Джейк Джилленхол.

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    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот
    Беременная Энн Хэтэуэй впервые публично засветила округлившийся живот

    Для мероприятия знаменитость выбрала розовое миди-платье американского дизайнера Brandon Maxwell. Экстравагантный наряд, декорированный прорезями на животе и груди, звезда дополнила миниатюрным клатчем коричневого оттенка.

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