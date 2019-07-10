  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»

    • Розсилка
    <p>Бейонсе</p> <p>instagram.com/beyonce/</p> - Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»

    Бейонсе

    instagram.com/beyonce/

    Звезда порадовала поклонников новым выходом в свет

    Бейонсе посетила голливудскую премьеру фильма «Король Лев» с лучшим «+1» из всех возможных: рядом с певицей по красной дорожке прошла ее семилетняя дочь Блу Айви в образе, повторяющем мамин. В перезапуске легендарного диснеевского мультфильма Бейонсе озвучила львицу Налу и исполнила несколько песен.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»
    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»
    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»
    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»
    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»
    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»
    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»
    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»
    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»
    Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»
    instagram.com/beyonce/

    Критики, впервые увидевшие картину минувшим вечером, уже тепло отзываются как о ее визуальной составляющей, так и об идеальном кастинге артистов на главные роли. Если верить появляющимся рецензиям, Disney превзошел себя, и фильм к просмотру обязателен. Премьера в России назначена на 18 июля.

     Читайте также: Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    знаменитости дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ