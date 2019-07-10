Бейонсе показала семилетнюю дочь на премьере фильма «Король Лев»



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Звезда порадовала поклонников новым выходом в свет

Бейонсе посетила голливудскую премьеру фильма «Король Лев» с лучшим «+1» из всех возможных: рядом с певицей по красной дорожке прошла ее семилетняя дочь Блу Айви в образе, повторяющем мамин. В перезапуске легендарного диснеевского мультфильма Бейонсе озвучила львицу Налу и исполнила несколько песен.

Критики, впервые увидевшие картину минувшим вечером, уже тепло отзываются как о ее визуальной составляющей, так и об идеальном кастинге артистов на главные роли. Если верить появляющимся рецензиям, Disney превзошел себя, и фильм к просмотру обязателен. Премьера в России назначена на 18 июля.