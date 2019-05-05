Без макияжа и в шляпке: Ирину Луценко вместе с мужем и сыном заметили в аэропорту Рима



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Генпрокурор с женой и сыном возвращались в Украину бизнес-классом

Семью генпрокурора Юрия Луценко заметили в аэропорту Рима во время регистрации на рейс, которым они возвращались в Украину ночью. Об этом сообщают читатели издания «Страна», которые прислали в редакцию несколько фотографий.

На снимках генпрокурор Юрий Луценко, его жена - народный депутат Ирина, а также младший сын Виталий.

По информации наших собеседников, данные фото были сделаны вечером 3 мая в международном аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи во время прохождения регистрации. Борт с супругами Луценко на борту приземлился в Киеве около 01:00 4 мая.

На Луценко-старшему был трикотажный кардиган в стиле пэчворк, джинсы и белые кроссовки. А вот жена генпрокурора, 52-летняя нардеп Ирина Луценко для путешествия на самолете выбрала более экстравагантный наряд: кожаную куртку и черную шляпу. Образ дополняли брюки в белую полоску и кроссовки с белыми аксессуарами. Кстати, футболка на Ирине элитного немецкого бренда Escada является настоящим раритетом - такие найти сложно в продаже и продаются они по 2000 грн.

Отметим, что 30 апреля в Италии состоялась свадьба Александра Авакова, сына министра внутренних дел. Не исключено, что семья генпрокурора была среди гостей.