Биограф Майкла Джексона обвинил во лжи жертву домогательств со стороны певца



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Майкл Джексон

Писатиель считает, что скандальный докфильм «Покидая Неверленд» показывает только одну сторону ситуации

Биограф Майкла Джексона Майк Смоллкомб уверен, что один из предполагаемых жертв Майкла Джексона Уэйд Робсон обманывает публику. Австралийский танцор в фильме «Покидая Неверленд» утверждает, что подвергся растлению со стороны короля поп-музыки в возрасте 7 лет. Однако Майк Смоллкомб заявил, что Робсона давно признали «ненадежным свидетелем».

Майк Смоллкомб сказал, что «судья не принял во внимание его показания под присягой» и что Робсона «поймали на лжи неоднократно», сообщает издание The Mirror.

По словам биографа Майкла Джексона, Робсон сам описывал себя как «мастера обмана». Предполагаемая жертва признавался, что на самом деле не помнит точно, что случилось той ночью на ранчо Майкла Джесона «Неверленд». Майк Смоллкомб заметил, что фильм «Покидая Неверленд» показывает только одну сторону непростой ситуации.