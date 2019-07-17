Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях



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Эмбер Херд и Джонни Депп

56-летний Джонни Депп подключил к судебному разбирательству с 33-летней Эмбер Херд их общую подругу.

Звезда «Пиратов Карибского моря» заручился поддержкой Лауры Дивенир. Девушка работает дизайнером интерьеров и была частым гостем в доме звезд. Она дала согласие выступить свидетельницей со стороны актера, чтобы доказать его невиновность. Дивенир утверждает, что актриса хочет оболгать бывшего мужа.

Лаура рассказала, что за все время своей дружбы с Эмбер она никогда не слышала от актрисы жалоб на Джонни. «Я постоянно была у них в гостях. Эмбер была очень веселой, много шутила и рассказывала разные истории. На мой взгляд, мы были достаточно близки. Но она никогда не жаловалась на поведение супруга», – заявила Дивенпир.

Дизайнер уточнила, что не видела на актрисе и следов насилия. «Я виделась с Эмбер сразу после ее заявлении в полиции о жестоких побоях со стороны Деппа. Мы сидели очень близко друг к другу. Мне было хорошо видно ее лицо – на нем не было никаких синяков. Тем сильнее меня удивили ее последующие обвинения», – добавила свидетельница.

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