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    Жизнь

    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях

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    Эмбер Херд и Джонни Депп - Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях
    Эмбер Херд и Джонни Депп

    56-летний Джонни Депп подключил к судебному разбирательству с 33-летней Эмбер Херд их общую подругу.

    Звезда «Пиратов Карибского моря» заручился поддержкой Лауры Дивенир. Девушка работает дизайнером интерьеров и была частым гостем в доме звезд. Она дала согласие выступить свидетельницей со стороны актера, чтобы доказать его невиновность. Дивенир утверждает, что актриса хочет оболгать бывшего мужа.

    Лаура рассказала, что за все время своей дружбы с Эмбер она никогда не слышала от актрисы жалоб на Джонни. «Я постоянно была у них в гостях. Эмбер была очень веселой, много шутила и рассказывала разные истории. На мой взгляд, мы были достаточно близки. Но она никогда не жаловалась на поведение супруга», – заявила Дивенпир.

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    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях
    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях
    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях
    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях
    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях
    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях
    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях
    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях
    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях
    Близкая подруга Эмбер Херд стала на сторону Джонни Деппа в деле об избиениях

    Дизайнер уточнила, что не видела на актрисе и следов насилия. «Я виделась с Эмбер сразу после ее заявлении в полиции о жестоких побоях со стороны Деппа. Мы сидели очень близко друг к другу. Мне было хорошо видно ее лицо – на нем не было никаких синяков. Тем сильнее меня удивили ее последующие обвинения», – добавила свидетельница.

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    актриса
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