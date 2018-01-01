Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам

Западные таблоиды приписывают браку знаменитостей очередные неприятности

С Джастином Теру звезда сериала «Друзья» вместе уже 7 лет, однако в браке они состоят последние три года, и у журналистов все время находятся поводы заявить о скором разводе звезд. Супруги редко появляются вместе на официальных мероприятиях, да и папарацци не так часто удается поймать их вместе на свиданиях. Это дало таблоидам повод



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Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Западные таблоиды приписывают браку знаменитостей очередные неприятности

С Джастином Теру звезда сериала «Друзья» вместе уже 7 лет, однако в браке они состоят последние три года, и у журналистов все время находятся поводы заявить о скором разводе звезд.

Источники утверждают, что Теру не присутствовал на церемонии «Золотой глобус» не просто так – у них с Энистон сейчас разлад. Life & Style пишут, что весь вечер Дженнифер выглядела потерянной и ей очень не хватало супруга, учитывая то, что на мероприятии совсем рядом была Анджелина Джоли.

Масла в огонь подливают другие издания, утверждая, что недавно Брэд Питт познакомил своих детей с бывшей супругой. Видимо, история, которая уже давно поросла мхом, вновь набирает в желтых изданиях обороты.

Джерело: popcornnews