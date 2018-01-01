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    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам

    Западные таблоиды приписывают браку знаменитостей очередные неприятности
    С Джастином Теру звезда сериала «Друзья» вместе уже 7 лет, однако в браке они состоят последние три года, и у журналистов все время находятся поводы заявить о скором разводе звезд. Супруги редко появляются вместе на официальных мероприятиях, да и папарацци не так часто удается поймать их вместе на свиданиях. Это дало таблоидам повод
    • Сьогодні, 18:09
    • Розсилка
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру

    Западные таблоиды приписывают браку знаменитостей очередные неприятности

    С Джастином Теру звезда сериала «Друзья» вместе уже 7 лет, однако в браке они состоят последние три года, и у журналистов все время находятся поводы заявить о скором разводе звезд.

    Супруги редко появляются вместе на официальных мероприятиях, да и папарацци не так часто удается поймать их вместе на свиданиях. Это дало таблоидам повод считать, что в браке Дженнифер и Джастина не все гладко.

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    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам
    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам
    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам
    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам
    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам
    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам
    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам
    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам
    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам
    Брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру трещит по швам

    Источники утверждают, что Теру не присутствовал на церемонии «Золотой глобус» не просто так – у них с Энистон сейчас разлад. Life & Style пишут, что весь вечер Дженнифер выглядела потерянной и ей очень не хватало супруга, учитывая то, что на мероприятии совсем рядом была Анджелина Джоли.
    Масла в огонь подливают другие издания, утверждая, что недавно Брэд Питт познакомил своих детей с бывшей супругой. Видимо, история, которая уже давно поросла мхом, вновь набирает в желтых изданиях обороты.

    Джерело: popcornnews

    знаменитости актриса
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