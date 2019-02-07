Бывшая девушка Tekashi69 заявила, что рэпер изнасиловал ее и избивал на глазах их дочери



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Tekashi69

С тех пор, как рэпер был арестован за наркоторговлю, грабежи и покушение на убийство, его девушка живет в постоянном страхе

Сара Молина, три года назад родившая дочь от Даниэля Эрнандеса, известного как 6ix9ine или Tekashi69, сообщила о регулярных побоях от бойфренда. В разговоре с журналистами Daily Beast девушка заявила, что рэпер поднимал на нее руку на протяжении семи лет отношений, но самое жестокое избиение случилось в прошлом октябре, когда Эрнандес посчитал, что Молина закрутила роман с его менеджером Шотти, и попытался выбить из нее признание.

«Он застал меня врасплох, я не ожидала нападения», – рассказала 23-летняя Сара. По ее словам, удары были настолько сильными, что она истекала кровью. Кроме того, в тот вечер Эрнандес подтвердил, что за год переспал с десятками других женщин и заразился от кого-то букетом ЗППП.

Молина отрицала интрижку с менеджером, но ее бойфренда ответ не устроил. Он продолжил избивать мать своего ребенка еще около двух часов.

«У него глаза горели, я была так напугана. Никогда не видела его в таком состоянии. Он так сильно бил меня по голове, что мне казалось, я потеряла слух». По словам девушки, в какой-то момент Tekashi взял подушку и положил ей на лицо, перекрыв кислород, а потом сжал шею руками. «Он сказал, что хочет преподать мне урок и не позволит выставлять его идиотом», – вспоминает Сара, которая даже не смогла уйти, когда все закончилось, и утром очнулась рядом с бойфрендом. – «Он проснулся и заставил меня заняться с ним сексом. Я кричала и пыталась сопротивляться».

С тех пор, как рэпер был арестован за наркоторговлю, грабежи и покушение на убийство, его девушка живет в постоянном страхе: «Мы с дочерью прятались в отеле, я боюсь, что теперь до нас доберутся его враги. Не знаю, что будет дальше». Недавно Tekashi пошел на сделку со следствием, что может сделать его и его близких еще более желанной мишенью для бывших сообщников.

Джерело: Super