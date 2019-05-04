Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер

В среду вечером Хейден и ее бойфренд Брайан кутили с друзьями в Голливуде

Бойфренд актрисы Хейден Панеттьер Брайан Хикерсон был задержан за домашнее насилие, а затем выпущен под залог в $50 000 долларов. Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.

В среду вечером Хейден и ее бойфренд Брайан кутили с друзьями в Голливуде. В два часа ночи четверга Хикерсон был арестован. TMZ пишет, что на теле Хейден были видны последствия агрессии. До этого похожая история произошла у Брайана с его отцом, очевидцем которой была Хейден. Отец и сын распивали алкогольные напитки, а закончилось все залитым кровью лицом Хикерсона-старшего и арестом младшего.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер с дочерью





Джерело: Super