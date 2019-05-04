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    Жизнь

    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

    • Розсилка
    <p>Владимир Кличко и Хейден Панеттьер&nbsp;</p> <p></p> - Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

    Владимир Кличко и Хейден Панеттьер 

    В среду вечером Хейден и ее бойфренд Брайан кутили с друзьями в Голливуде

    Бойфренд актрисы Хейден Панеттьер Брайан Хикерсон был задержан за домашнее насилие, а затем выпущен под залог в $50 000 долларов. Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.

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    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
    Хейден Панеттьер и Брайан Хикерсон

    В среду вечером Хейден и ее бойфренд Брайан кутили с друзьями в Голливуде. В два часа ночи четверга Хикерсон был арестован. TMZ пишет, что на теле Хейден были видны последствия агрессии. До этого похожая история произошла у Брайана с его отцом, очевидцем которой была Хейден. Отец и сын распивали алкогольные напитки, а закончилось все залитым кровью лицом Хикерсона-старшего и арестом младшего.

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    Владимир Кличко и Хейден Панеттьер с дочерью

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    Джерело: Super

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