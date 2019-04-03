Christie's рассказали, что самая дорогая картина в мире авторства Леонардо Да Винчи не пропала



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По словам представителей аукционного дома, картина «Спаситель мира» была «благополучно передана ее новым владельцам под наблюдением соответствующих экспертов приемлемым для всех заинтересованных сторон способом»

В аукционном доме Christie's рассказали, что якобы пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была передана ее новым владельцам сразу после покупки в декабре 2017 года.

«Мы подтверждаем, что картина была благополучно передана ее новым владельцам под наблюдением соответствующих экспертов приемлемым для всех заинтересованных сторон способом. Мы подтверждаем, что оплата была произведена в полном объеме. Christie's всегда делает все возможное для поддержания оптимальных условий хранения произведений, с которыми работает», - рассказали в пресс-службе Christie's.

В конце марта издание The New York Times сообщило об исчезновении «Спасителя мира». Журналисты писали, что картина должна была выставляться в филиале Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах, но ее там не было. Также сотрудники сказали, что ничего не знают о местонахождении картины. В парижском Лувре, по данным издания, тоже не располагают информацией о том, где сейчас находится «Спаситель мира».

По данным The New York Times, в декабре 2017 года на аукционе Christieʼs полотно купил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд за рекордные $450 миллионов. Тогда же Лувр объявил, что выставит картину в своем филиале в Абу-Даби в сентябре 2018 года. Однако выставку отменили без объяснения причин.

Джерело: Esquire