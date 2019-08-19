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    Жизнь

    Дайвер оказался в пасти кита, но затем кит его выплюнул (видео)

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    unsplash / shohatakeyama - Дайвер оказался в пасти кита, но затем кит его выплюнул (видео)
    unsplash / shohatakeyama

    Кит понял, что ему попалась неподходящая еда, и сразу открыл рот

    Редакция National Geographic обратила внимание на видеозапись удивительного происшествия, которое случилось в конце зимы с фотографом из ЮАР Райнером Шримпфом.

    Шримпфу 51 год, и последние 15 лет он занимается организацией дайвинг-туров.

    В феврале он с группой отправился снимать ход сардин (sardine run – это ежегодная миграция миллиардов рыб вдоль юго-восточного берега Африки) в районе Порт-Элизабет, где рыб ловят акулы, пингвины, тюлени и птицы.

    Во время попытки сделать один из кадров дайвера схватил усатый кит (полосатик Брайда).

    «Я пытался сфотографировать акулу, врывающуюся в стаю сардин, когда вдруг что-то резко сжало мое бедро, а потом меня накрыла тьма», - рассказывал потом Шримпф.

    Киты не едят людей, а их пищевод приспособлен для намного более мелкой пищи, поэтому быть съеденным фотографу не грозило. Однако животное могло нырнуть с добычей под воду и начать погружение, и Шримпф мог задохнуться. «Мне оставалось только задержать дыхание», – рассказывает он.

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    в мире животных еда
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