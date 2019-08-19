Дайвер оказался в пасти кита, но затем кит его выплюнул (видео)



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unsplash / shohatakeyama

Кит понял, что ему попалась неподходящая еда, и сразу открыл рот

Редакция National Geographic обратила внимание на видеозапись удивительного происшествия, которое случилось в конце зимы с фотографом из ЮАР Райнером Шримпфом.

Шримпфу 51 год, и последние 15 лет он занимается организацией дайвинг-туров.

В феврале он с группой отправился снимать ход сардин (sardine run – это ежегодная миграция миллиардов рыб вдоль юго-восточного берега Африки) в районе Порт-Элизабет, где рыб ловят акулы, пингвины, тюлени и птицы.

Во время попытки сделать один из кадров дайвера схватил усатый кит (полосатик Брайда).

«Я пытался сфотографировать акулу, врывающуюся в стаю сардин, когда вдруг что-то резко сжало мое бедро, а потом меня накрыла тьма», - рассказывал потом Шримпф.

Киты не едят людей, а их пищевод приспособлен для намного более мелкой пищи, поэтому быть съеденным фотографу не грозило. Однако животное могло нырнуть с добычей под воду и начать погружение, и Шримпф мог задохнуться. «Мне оставалось только задержать дыхание», – рассказывает он.

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