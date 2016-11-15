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    Десять привычек в одежде, от которых лучше отказаться после 25 лет

    Время течет, и со временем меняется не только мода, но и мы с вами
    А вместе с возрастом меняется и одежда, в которой мы могли бы выглядеть на миллион. Сегодня мы решили рассказать о деталях гардероба, которые не стоит держать в своем шкафу барышням старше 25 лет. Ведь именно в этих вещах вы будете смотреться нелепо. Присмотритесь внимательнее: возможно,
    • Сьогодні, 08:01
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    Время течет, и со временем меняется не только мода, но и мы с вами

    А вместе с возрастом меняется и одежда, в которой мы могли бы выглядеть на миллион.

    Сегодня мы решили рассказать о деталях гардероба, которые не стоит держать в своем шкафу барышням старше 25 лет. Ведь именно в этих вещах вы будете смотреться нелепо. Присмотритесь внимательнее: возможно, вы до сих пор носите что-то из этого списка.

    Конечно, читая эти советы, не нужно забывать о том, что каждая девушка меняется по-своему, и то, что одни из нас должны перестать надевать уже сегодня, другие могут носить еще долгие годы. Но, о коротком розовом платье стоит все-таки забыть.

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    Юные девушки могут использовать клатч в качестве повседневного аксессуара, но после 25 лет лучше брать его с собой только на вечеринки, а в будни отдавать предпочтение миниатюрным сумочкам.
    Часто такие браслеты очень важны для своей обладательницы: они напоминают ей о каких-либо приятных событиях или хороших людях. Однако подобные аксессуары выглядят по-детски. Поэтому со временем от них все-таки лучше отказаться.
    Надеть подобные колготки может себе позволить только школьница. Девушки в такой одежде выглядят не забавно, а комично.
    Девочку-подростка такие вещи делают на вид маленькой и хрупкой, а молодую девушку — попросту неухоженной. Поэтому лучше отдать предпочтение одежде по размеру.
    Нет такой трикотажной кофточки, которую нельзя заменить на более выигрышный спокойный блейзер. Поэтому можете смело расстаться со всеми трикотажными кардиганами.
    Если какое-то платье было вам к лицу 10 лет назад и в нем вас забрасывали комплиментами все вокруг, то не факт, что по прошествии времени вы в этом платье будете выглядеть так же гармонично.
    Если вы действительно болеете за какую-то команду, то отложите одежду с ее символикой до следующего матча. Но когда вы покупаете вещи с символикой музыкальных групп или спортивных команд просто потому, что они выглядят круто, лучше остановиться.
    Шапка с помпоном для взрослой леди неуместна
    Такие штаны вообще мало кому идут, а молодым женщинам лучше вообще забыть об их существовании.
    Вьетнамки. Здесь речь идет не только о красоте и изяществе, но и о здоровье. Мягкая плоская подошва вьетнамок не создана для передвижения по городским джунглям, и если носить такую обувь ежедневно, можно заработать проблемы с ногами.

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    Джерело: adme.ru

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