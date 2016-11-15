Десять привычек в одежде, от которых лучше отказаться после 25 лет

Время течет, и со временем меняется не только мода, но и мы с вами

А вместе с возрастом меняется и одежда, в которой мы могли бы выглядеть на миллион. Сегодня мы решили рассказать о деталях гардероба, которые не стоит держать в своем шкафу барышням старше 25 лет. Ведь именно в этих вещах вы будете смотреться нелепо. Присмотритесь внимательнее: возможно,



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Время течет, и со временем меняется не только мода, но и мы с вами

А вместе с возрастом меняется и одежда, в которой мы могли бы выглядеть на миллион.

Сегодня мы решили рассказать о деталях гардероба, которые не стоит держать в своем шкафу барышням старше 25 лет. Ведь именно в этих вещах вы будете смотреться нелепо. Присмотритесь внимательнее: возможно, вы до сих пор носите что-то из этого списка.

Конечно, читая эти советы, не нужно забывать о том, что каждая девушка меняется по-своему, и то, что одни из нас должны перестать надевать уже сегодня, другие могут носить еще долгие годы. Но, о коротком розовом платье стоит все-таки забыть.

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Джерело: adme.ru