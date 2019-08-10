«Девушка Джеймса Бонда» Адриана Лима снялась в купальнике с глубоким декольте



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Адриана Лима instagram.com/adrianalima/

Экс-ангел Victoria’s Secret похвасталась своей фигурой в стильном пляжном наряде

38-летняя Адриана Лима проводит свой отпуск возле океана. На отдыхе звезда модных подиумов показала свою спортивную фигуру в слитном купальнике от бренда Puma. Девушка позировала лежа на корме яхты, расстегнув молнию на груди. Знаменитость отказалась от использования косметики во время отпуска. Свой дерзкий образ Лима дополнила несколькими фенечками на правой руке и золотым ожерельем.

Топ-модель заявила о своих амбициях стать следующей возлюбленной агента 007.

«Девушка Джеймса Бонда», – подписала снимок Адриана.

Поклонники оценили сексуальность кумира.

«Как тебе удается с каждым днем становиться только красивее?», «Глаз тигра с душой ангела», «Тебе бы подошла роль возлюбленной Бонда», – прокомментировали они.

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