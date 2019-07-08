Домашнее насилие, наркотики и полиция: аниматор показал российский вариант «Симпсонов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скриншот видео

В ролике показан один день из жизни российской семьи – и он очень мрачный

Аниматор Lazy Square создал альтернативный вариант заставки известного сериала «Симпсоны», перенеся действие в российскую действительность.

По сюжету, глава семейства работает охранником на заводе и ворует оттуда вещи, мать приходит в магазин и ругается с продавщицей, сын вместе с друзьями-хулиганами отнимает у школьника скейтборд, а дочка играет на саксофоне в метро, но ее арестовывает полиция.

Когда все члены семьи собираются дома, они, так же как и Симпсоны, устраиваются на диване перед телевизором. Однако в это время сын в соседней комнате вкалывает себе дозу наркотика, а муж и жена начинают ссориться, и все заканчивается домашним насилием.

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