Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко



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Джамала instagram.com/jamalajaaa/

Один из нарядов Джа сшили за день

Певица Джамала вместе с мужем Бекиром путешествуют в МароккоПара уже успела побывать в нескольких городах, и в каждом артистка выгуляла яркие платья украинских дизайнеров.

Одно из платьев Джа вообще сшила на заказ за один день просто перед самой поездкой. Об этом она написала в своем Instagram.

«Когда очень хочется новое платье в отпуск, а времени совсем нет, а платье очень хочется, то возможно все. За один день выбрать фасон, найти ткань, сшить-примерить-подогнать. И это ведь еще на самолет надо было успеть, и другие вещи собрать. Поэтому и получилось невероятно красиво», - поделилась Джамала и поблагодарила дизайнеров.

Также, конечно, не обошлось и без любимой вышиванки. Белое платье с красной вышивкой особенно эффектно выглядело в голубом городе Шефшауен.