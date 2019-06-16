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    Жизнь

    Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко

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    <p>Джамала</p> <p>instagram.com/jamalajaaa/</p> - Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко

    Джамала

    instagram.com/jamalajaaa/

    Один из нарядов Джа сшили за день

    Певица Джамала вместе с мужем Бекиром путешествуют в МароккоПара уже успела побывать в нескольких городах, и в каждом артистка выгуляла яркие платья украинских дизайнеров.

    Одно из платьев Джа вообще сшила на заказ за один день просто перед самой поездкой. Об этом она написала в своем Instagram.

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    Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко
    Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко
    Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко
    Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко
    Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко
    Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко
    Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко
    Джамала выгуляла шикарную вышиванку на отдыхе в Марокко
    instagram.com/jamalajaaa/

    «Когда очень хочется новое платье в отпуск, а времени совсем нет, а платье очень хочется, то возможно все. За один день выбрать фасон, найти ткань, сшить-примерить-подогнать. И это ведь еще на самолет надо было успеть, и другие вещи собрать. Поэтому и получилось невероятно красиво», - поделилась Джамала и поблагодарила дизайнеров.

    Также, конечно, не обошлось и без любимой вышиванки. Белое платье с красной вышивкой особенно эффектно выглядело в голубом городе Шефшауен.

     

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