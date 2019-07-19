Джаред Лето восхитил киевлян неожиданным концертом на пешеходном мосту (видео)



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Джаред Лето

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В среду фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето выступил на фестивале UPark. В свободный от выступлений день Джаред решил прогуляться по Киеву. На пешеходном мосту он устроил импровизированный концерт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴊᴀʀᴇᴅ ʟᴇᴛᴏ (@jaredleto.daily) 18 Июл 2019 в 2:32 PDT

Очевидцы отмечают, что Джаред забрал инструмент у уличного музыканта и спел несколько своих песен. Видео импровизационного концерта Джареда также выложили на его фан-странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴊᴀʀᴇᴅ ʟᴇᴛᴏ (@jaredleto.daily) 18 Июл 2019 в 2:07 PDT



