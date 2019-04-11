Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе



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Джеффри Раш Фото: imdb

Обладатель премии «Оскар» выиграл дело против газеты The Daily Telegraph, которая опубликовала статью о его неподобающем поведении по отношению к коллеге по съемкам

67-летний Джеффри Раш выиграл дело против австралийской The Daily Telegraph, которая в одной из своих публикаций написала о домогательствах артиста в 2017 году.

Обладатель премии «Оскар» призвал к ответу издателя газеты и журналиста Джонотана Морана, которые в репортаже утверждали, что звезда фильма «Король говорит!» приставал к актрисе.

Федеральный судья Майкл Уигни, который провел заседание в четверг, 11 апреля, постановил, что Раш был оклеветан. Теперь суду предстоит вынести решение о сумме ущерба, которую ответчики должны будут выплатить истцу.

В опубликованной статье утверждалось, что Раш домогался своей коллеги по цеху во время работы над пьесой «Король Лир», которая выходила в театре Сиднея в 2015 и 2016 годах, пишет Page Six.

Напомним, что Раш получил золотую статуэтку в 1996 году в номинации «Лучший актер» за роль пианиста Дэвида Хельфготта в байопике «Блеск».