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    Жизнь

    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе

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    <p>Джеффри Раш</p> <p>Фото: imdb</p> - Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе

    Джеффри Раш

    Фото: imdb

    Обладатель премии «Оскар» выиграл дело против газеты The Daily Telegraph, которая опубликовала статью о его неподобающем поведении по отношению к коллеге по съемкам

    67-летний Джеффри Раш выиграл дело против австралийской The Daily Telegraph, которая в одной из своих публикаций написала о домогательствах артиста в 2017 году.

    Обладатель премии «Оскар» призвал к ответу издателя газеты и журналиста Джонотана Морана, которые в репортаже утверждали, что звезда фильма «Король говорит!» приставал к актрисе.

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    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Джеффри Раш засудил издание, написавшее о его домогательствах к актрисе
    Фото: imdb

    Федеральный судья Майкл Уигни, который провел заседание в четверг, 11 апреля, постановил, что Раш был оклеветан. Теперь суду предстоит вынести решение о сумме ущерба, которую ответчики должны будут выплатить истцу.

    В опубликованной статье утверждалось, что Раш домогался своей коллеги по цеху во время работы над пьесой «Король Лир», которая выходила в театре Сиднея в 2015 и 2016 годах, пишет Page Six.

    Напомним, что Раш получил золотую статуэтку в 1996 году в номинации «Лучший актер» за роль пианиста Дэвида Хельфготта в байопике «Блеск».

     

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