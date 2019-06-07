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    Жизнь

    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены

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    <div class="sel_item">Дженнифер Лопес и Алекс Родригес</div> - Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

    Впервые жениха звезда обвинили в неверности еще в начале года

    49-летняя Дженнифер Лопес не раз заявляла, что полностью доверяет своему жениху, 43-летнему Алексу Родригесу. Это не мешает ей придерживаться принципа «доверяй, но проверяй».

    Во время тура Алекс Родригес останется в США. Но артистка собирается следить за ним даже на расстоянии. «У Дженнифер есть подробный календарь, в котором каждый шаг Алекса отмечен: где он должен быть и когда», – рассказал один из знакомых Джей Ло RadarOnline.

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    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены
    Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены

    По словам инсайдера, певица ищет «команду безопасности» – четверых мужчин, которые будут следить за поведением Родригеса 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это не профессиональные охранники, а просто способ подстраховки, изобретенный звездой.

    Впервые Алекса обвинили в неверности еще в начале года. Сразу после объявления о помолвке бывший бейсболист Хосе Кансеко рассказал, что спортсмен спал с его женой. Дженнифер не поверила в обвинения. Она заявила, что верит в любовь и не обращает внимания на слухи.

     

    певица Дженнифер Лопес
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