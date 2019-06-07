Дженнифер Лопес решила охранять Алекса Родригеса от возможной измены



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Впервые жениха звезда обвинили в неверности еще в начале года

49-летняя Дженнифер Лопес не раз заявляла, что полностью доверяет своему жениху, 43-летнему Алексу Родригесу. Это не мешает ей придерживаться принципа «доверяй, но проверяй».

Во время тура Алекс Родригес останется в США. Но артистка собирается следить за ним даже на расстоянии. «У Дженнифер есть подробный календарь, в котором каждый шаг Алекса отмечен: где он должен быть и когда», – рассказал один из знакомых Джей Ло RadarOnline.

По словам инсайдера, певица ищет «команду безопасности» – четверых мужчин, которые будут следить за поведением Родригеса 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это не профессиональные охранники, а просто способ подстраховки, изобретенный звездой.

Впервые Алекса обвинили в неверности еще в начале года. Сразу после объявления о помолвке бывший бейсболист Хосе Кансеко рассказал, что спортсмен спал с его женой. Дженнифер не поверила в обвинения. Она заявила, что верит в любовь и не обращает внимания на слухи.