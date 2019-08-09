Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Американская актриса, певица и бизнесвумен восхитила поклонников отличной формой

50-летняя Дженнифер Лопес, которая сейчас находится в юбилейном туре It`s My Party, в слитном купальнике показала роскошную фигуру. Звезда поделилась фото из Малаги. Лопес позировала в слитном купальнике винного оттенка с экстремальным декольте и солнцезащитными очками-авиаторами.

Поклонники оценили роскошную фигуру актрисы и акцентировали внимание на том, как прекрасно она выглядит в свои 50 лет.

«Королева! 50 лет… Не может быть!», «Вам явно не 50», «Ты хочешь меня убить, ты идеальна!», «Ты – мама всех девочек! Уникальная и совершенная!», «Горячая», – прокомментировали подписчики под фото.



