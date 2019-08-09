  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании

    • Розсилка
    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Американская актриса, певица и бизнесвумен восхитила поклонников отличной формой

    50-летняя Дженнифер Лопес, которая сейчас находится в юбилейном туре It`s My Party, в слитном купальнике показала роскошную фигуру. Звезда поделилась фото из Малаги. Лопес позировала в слитном купальнике винного оттенка с экстремальным декольте и солнцезащитными очками-авиаторами.

    Поклонники оценили роскошную фигуру актрисы и акцентировали внимание на том, как прекрасно она выглядит в свои 50 лет.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    Дженнифер Лопес в купальнике с экстремальным декольте позагорала в Испании
    instagram.com/jlo/

    «Королева! 50 лет… Не может быть!», «Вам явно не 50», «Ты хочешь меня убить, ты идеальна!», «Ты – мама всех девочек! Уникальная и совершенная!», «Горячая», – прокомментировали подписчики под фото.

     Читайте также: Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты.


     

    актриса певица Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ