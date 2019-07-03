Джеймс Франко вызван в суд по делу Джонни Деппа против Эмбер Херд из-за ранее неопубликованного видео



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Джеймс Франко

Американский актер может поставить точку в скандальном деле

Джеймс Франко станет свидетелем в деле Джонни Деппа против Эмбер Херд. Издание The Blast опубликовало видео, которое предоставил суду Джонни: запись сделана 22 мая 2016 года, на следующий день после его ссоры с Херд, якобы перешедшей в домашнее насилие. На записи Эмбер заходит в лифт, стараясь не поворачиваться лицом к камерам видеонаблюдения, и выходит на нижнем этаже, где находится вход для посетителей через парковку. Спустя некоторое время она возвращается вместе с Джеймсом Франко. Пара общается, продолжая скрывать лица от камеры.

Поскольку Депп отрицает применение силы по отношению к Эмбер и обвиняет ее в клевете, показания Франко будут крайне важными. Несколько свидетелей, уже найденных Джонни, утверждают, что на Эмбер не было следов побоев после ссоры с супругом: Франко может поставить точку в этом вопросе.

Джерело: Super