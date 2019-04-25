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    Жизнь

    Джиджи Хадид со своей семьей снялась для праздничных открыток

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    Джиджи и Белла Хадид - Джиджи Хадид со своей семьей снялась для праздничных открыток
    Джиджи и Белла Хадид

    24-летняя модель показала официальные открытки со своего дня рождения

    23 апреля Джиджи Хадид отмечала день рождения. Красавица устроила «джинсовую вечеринку» в Нью-Йорке, на которую пригласила членов семьи и самых близких друзей. Сегодня модель поделилась со своими подписчиками официальными открытками, которые были сделаны во время празднования.

    На них Джиджи позирует в кроп-топе и джинсах с сестрой и братом — Беллой и Анваром Хадид, и родителями — Иоландой и Мохамедом. Также модель показала снимки с друзьями — среди них оказалась модель и фотограф Хелена Кристенсен.

    «Очень благодарна за любовь, которую я получила на свой день рождения. Спасибо всем ангелам, которые пришли на мой праздник», — написала Джиджи.

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    Джиджи Хадид со своей семьей снялась для праздничных открыток

    Недавно Хелена Кристенсен и Джиджи вместе поработали. Модель стала главной героиней последнего номера Vogue Czechoslovakia. Эту съемку на одном из ранчо в Калифорнии провела Хелена Кристенсен.

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