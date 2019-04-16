Эмбер Херд отобрала у Джонни Деппа автомобили, мебель и животных



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На момент развода Депп «стоил» около $400 миллионов

32-летняя Эмбер Херд вновь судится с 55-летним Джонни Деппом. Во время этого разбирательства стали известны новые подробности развода звездных супругов.

Среди документов, которые актриса предоставила вместе с заявлением, были бумаги о том, что досталось каждому из бывших возлюбленных. Эмбер прожила с Джонни всего 15 месяцев, поэтому не могла претендовать на большую часть его состояния, заработанного ранее.

Актриса покинула супруга с двумя машинами: Ford Mustang 1968 года, которым она владела до союза, и Range Rover 2015 года, который приобретал Джонни. Кроме этого, Эмбер досталась часть мебели из семейного особняка в Лос-Анджелесе и животные, заведенные в браке. Херд отсудила у мужа двух собак Пистоля и Бу, а также лошадь Эрроу, сообщает Daily Mail.

На момент развода Депп «стоил» около $400 миллионов, но после этого его дела пошли под откос. Частично из-за разрушенной репутации, частично из-за его транжирства. Год назад актер оказался на грани банкротства. Сейчас он собирается отсудить у актрисы $50 миллионов за нанесенный ущерб и даже предоставил доказательства своей невиновности.

Новый иск от Эмбер, в котором она заявила, что актер всЕ время избивал ее, пока не подкреплен доказательствами с ее стороны. Но для Деппа он уже принес множество проблем.

Сейчас актер снимается в франшизе по миру Гарри Поттера «Фантастические твари и где они обитают». Джонни играет одного из главных антагонистов - Геллерта Гриндевальда.