Эштон Катчер выступил свидетелем в деле об убийстве его бывшей девушки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер выступил в суде по делу об убийстве его бывшей девушки, студентки института дизайна Эшли Эллерин. Дело, к слову, тянется уже более десяти лет

Страшная история произошла в феврале 2001 года: Эштон Катчер и Эшли планировали посетить афтепати «Грэмми», но девушка не выходила на связь – не отвечала на звонки и не открыла Катчеру дверь, когда тот приехал к ее дому.

Заглянув в окно, он увидел большое красное пятно на ковре, приняв его за вино. Не дождавшись ответа, Эштон ушел, а на следующий день узнал о зверском убийстве Эшли – она получила 47 ножевых ранений.

В 2008 году по подозрению в убийстве был задержан 32-летний Майкл Гаргило – ремонтный рабочий, которого прозвали "Голливудским Потрошителем". Его обвинили в убийстве трех женщин, включая Эллерин.

Джерело: Hello!