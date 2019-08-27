Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года
Замыкает тройку Рианна
Тейлор Свифт, которая на днях выпустила новый альбом Lover, уже ставший мегапопулярным, названа самой высокооплачиваемой певицей года. Большую часть дохода в размере 185 миллионов долларов ей принесли концертный тур Reputation Stadium Tour и контракт с Republic Records. В два раза меньше за год заработала Бейонсе — по большей части это прибыль от совместного мирового тура с Jay-Z, live-альбома Homecoming и фильма на Netflix. Замыкает тройку Рианна, которая все еще не выпустила обещанную новую музыку, но активно работала над своим проектом Fenty Beauty.
Полный список высокооплачиваемых певиц года выглядит так:
1. Тейлор Свифт – $185 миллионов
2. Бейонсе – $81 миллион
3. Рианна – $62 миллиона
4. Кэти Перри – $57,5 миллионов
5. P!nk – $57 миллионов
6. Ариана Гранде – $48 миллионов
7. Дженнифер Лопес – $43 миллиона
8. Леди Гага – $39,5 миллионов
9. Селин Дион – $37,5 миллионов
10. Шакира – $35 миллионов
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