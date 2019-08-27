Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года



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Тейлор Свифт

Замыкает тройку Рианна

Тейлор Свифт, которая на днях выпустила новый альбом Lover, уже ставший мегапопулярным, названа самой высокооплачиваемой певицей года. Большую часть дохода в размере 185 миллионов долларов ей принесли концертный тур Reputation Stadium Tour и контракт с Republic Records. В два раза меньше за год заработала Бейонсе — по большей части это прибыль от совместного мирового тура с Jay-Z, live-альбома Homecoming и фильма на Netflix. Замыкает тройку Рианна, которая все еще не выпустила обещанную новую музыку, но активно работала над своим проектом Fenty Beauty.

Полный список высокооплачиваемых певиц года выглядит так:

1. Тейлор Свифт – $185 миллионов

2. Бейонсе – $81 миллион

3. Рианна – $62 миллиона

4. Кэти Перри – $57,5 миллионов

5. P!nk – $57 миллионов

6. Ариана Гранде – $48 миллионов

7. Дженнифер Лопес – $43 миллиона

8. Леди Гага – $39,5 миллионов

9. Селин Дион – $37,5 миллионов

10. Шакира – $35 миллионов

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