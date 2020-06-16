Фото уморительных котов, которые перебрали с кошачьей мятой



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Собрали самые смешные фото котов, которые вдоволь наелись и нанюхались кошачьей мяты

Коты просто обожают многолетнее растение под названием котовник кошачий, или проще — кошачья мята. Многие хозяева добавляют мяту в игрушки или когтеточки, чтобы привлекать внимание своего мурлыкающего питомца, а кто-то просто насыпает траву в миску ради кошачьего удовольствия. Реакция хвостатых на растение — это всегда очень забавно. Они катаются по полу, громко урчат и мяукают, а порой выглядят так, будто они «под кайфом».

Мы собрали самые смешные фото котов, которые вдоволь наелись и нанюхались кошачьей мяты.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.