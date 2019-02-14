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    Жизнь

    Горячий и невозмутимый: в США гитарист загорелся прямо на сцене (видео)

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    Скриншот видео - Горячий и невозмутимый: в США гитарист загорелся прямо на сцене (видео)
    Скриншот видео

    Выдержке солиста может позавидовать любой фронтмен известной группы

    Американская группа Hairball – типичный кавер-бенд, который, как и тысячи других подобных групп перепевает хиты самых известных рокеров в мире – Queen, Journey, Aerosmith и других. И на их последнем концерте все пошло не по плану.

    Рокеры выступали в Су-Сити, и во время песни Detroit Rock City группы KISS на сцене начали взрываться фейерверки. Искра попала в волосы солиста и гитариста группы Бобби Дженсена – они загорелись.

    Тот даже ухом не повел и вообще вел себя так, будто ничего не произошло. Позже в интервью Ultimate Classic Rock он признался: «Я тут же почувствовал, что волосы горят, зато теперь у меня стрижка, как у Элиса Купера. Да, со мной такое первый раз, но я ни на секунду не сомневался, что мои ребята всё сделают как надо, и поэтому просто продолжил петь».

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