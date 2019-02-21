Грифиндор vs Слизерин: тест The Times по Гарри Поттеру вошел в научный журнал



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Тест состоит из 21 вопроса

В 2017 году в мире отмечали 20-летие выхода первого романа Джоан Роулинг о Гарри Поттере. По этому случаю американский еженедельник The Times объединился с социологами Кембриджского университета и составил личностный тест, который определяет вас в тот или иной факультет Хогвартса (такая распределяющая шляпа для маглов).

Тест состоит из 21 вопроса, которые позволяют определить ваши личностные качества - смелость, доброжелательность, честность/скромность, добросовестность и макиавеллизм (в соответствии с характеристиками распределяющей шляпы о студентах четырех домов Хогвартса: Гриффиндора, Пуффендуя, Когтеврана и Слизерина).

Данные, собранные на основе ответов респондентов, вошли в научное исследование, опубликованное в рецензируемом американском журнале Journal of Personality. Результаты теста получились любопытными в части вопросов, касающихся смелости и готовности взять на себя риск (качества, которыми обладают гриффиндорцы). Оказалось, что в американских городах, жители которых обладают высокой устойчивостью к риску, показатель выживаемости стартапов ниже - даже с учетом внешних рисков.





Джерело: Esquire