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    Жизнь

    HBO перезапустит культовый сериал

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    <p>Блейк Лайвли</p> <p>Фото: imdb</p> - HBO перезапустит культовый сериал

    Блейк Лайвли

    Фото: imdb

    Вместо Серены Ван дер Вудсен, Блэр Уолдорф и Чака Басса зрителей ждут новые истории и новые герои

    Студия Warner Media заказала перевыпуск культового сериала «Сплетница» для своей новой стриминг-платформы HBO Max, пишет Variety. Всего будет отснято 10 часовых серий. Созданием проекта займутся авторы оригинального шоу Джош Шварц и Стефани Саваж.

    Действие будет происходить спустя восемь лет после событий оригинала: вместо Серены Ван дер Вудсен, Блэр Уолдорф, Чака Басса и других зрителям покажут новое поколение тинейджеров с верхнего Ист-Сайда. Сериал также сосредоточится на том, как за эти годы изменились социальные сети и сам Нью-Йорк.

    Оригинальная «Сплетница» была основана на популярной одноименной серии романов писательницы Сесили фон Цигезар. Шесть сезонов сериала выходили с 2007 по 2012 годы. В то время «Сплетница» была одним из самых популярных шоу. Запущенный как раз в период расцвета соцсетей, сериал оказал сильное время и на фэшн-индустрию – молодые люди копировали стиль главных героев и стремились к их образу жизни.

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