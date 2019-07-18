HBO перезапустит культовый сериал



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Блейк Лайвли Фото: imdb

Вместо Серены Ван дер Вудсен, Блэр Уолдорф и Чака Басса зрителей ждут новые истории и новые герои

Студия Warner Media заказала перевыпуск культового сериала «Сплетница» для своей новой стриминг-платформы HBO Max, пишет Variety. Всего будет отснято 10 часовых серий. Созданием проекта займутся авторы оригинального шоу Джош Шварц и Стефани Саваж.

Действие будет происходить спустя восемь лет после событий оригинала: вместо Серены Ван дер Вудсен, Блэр Уолдорф, Чака Басса и других зрителям покажут новое поколение тинейджеров с верхнего Ист-Сайда. Сериал также сосредоточится на том, как за эти годы изменились социальные сети и сам Нью-Йорк.

Оригинальная «Сплетница» была основана на популярной одноименной серии романов писательницы Сесили фон Цигезар. Шесть сезонов сериала выходили с 2007 по 2012 годы. В то время «Сплетница» была одним из самых популярных шоу. Запущенный как раз в период расцвета соцсетей, сериал оказал сильное время и на фэшн-индустрию – молодые люди копировали стиль главных героев и стремились к их образу жизни.



