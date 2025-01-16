«Гра в кальмара 2»: серіал cтав найпопулярнішим на Netflix

«Гра в кальмара-2»: серіал став найпопулярнішим на Netflix

Усього за декілька тижнів після прем'єри серіал став найпопулярнішим на Netflix

Одним із найпопулярніших проєктів у історії платформи Netflix став другий сезон серіалу «Гра в кальмара».

Шоу зібрало понад 152 млн переглядів і продовжує встановлювати рекорди, утримуючи перше місце у рейтингу, повідомляє Variety.

Прем'єра другого сезону відбулася 26 грудня. За чотири дні шоу встановило рекорд, зібравши 68 млн переглядів – найвищий показник для дебюту серіалу на платформі. До 11-го дня після виходу кількість переглядів зросла до 126,2 млн.

Зауважимо, що для перегляду доступні 7 епізодів нового сезону, які мають український дубляж.

Сюжет другого сезону зосереджений на персонажі Сон Гі Хуна, якого зіграв Лі Чжон Чже. Після перемоги в попередніх змаганнях він вирішує повернутися на смертельну арену, щоб врятувати нових учасників і помститися організаторам. Попри його спроби зупинити кровопролиття, як показують трейлери, глядачів чекає чимало напружених моментів.

Популярність серіалу також сприяла зростанню уваги до першого сезону, який піднявся на друге місце в рейтингу, набравши 13,6 млн переглядів за тиждень.

Зауважимо, що перший сезон здобув шість премій «Еммі», зокрема за головну роль Лі Чжон Чже.

Крім того, стримінгова платформа випустила реаліті-шоу за мотивами серіалу, де 456 учасників змагалися за головний приз у $4,56 млн.

Хочемо додати, що творці серіалу «Гра в кальмара» взяли за основу історію справжнього концтабору.

26 грудня на Netflix вийшов другий сезон серіалу «Гра в кальмара».