Игроки Вест Хэма посмеялись над промахом Ярмоленко в матче с Челси
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Партнеры Андрея Ярмоленко по Вест Хэму подшутили над футболистом с помощью фотошопа в виде квадратной головы после его промаха в матче 6-го тура АПЛ против Челси
Дело в том, что полузащитник упустил хороший шанс для взятия ворот соперника, когда после навеса с левого фланга не попал в цель ударом головой с близкого расстояния.
На следующий день в раздевалке команды появилась «фотожаба» с человеком с квадратной головой, а вверху было написано прозвище украинца.
Сам Ярмоленко, судя по всему, оценил шутку одноклубников, ведь сам опубликовал видео о ней в своем аккаунте в Twitter.
24 вересня 2018 р.
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Джерело: iSport.ua