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    Жизнь

    Игроки Вест Хэма посмеялись над промахом Ярмоленко в матче с Челси

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    Игроки Вест Хэма посмеялись над промахом Ярмоленко в матче с Челси

    Партнеры Андрея Ярмоленко по Вест Хэму подшутили над футболистом с помощью фотошопа в виде квадратной головы после его промаха в матче 6-го тура АПЛ против Челси

    Дело в том, что полузащитник упустил хороший шанс для взятия ворот соперника, когда после навеса с левого фланга не попал в цель ударом головой с близкого расстояния.

    На следующий день в раздевалке команды появилась «фотожаба» с человеком с квадратной головой, а вверху было написано прозвище украинца.

    Сам Ярмоленко, судя по всему, оценил шутку одноклубников, ведь сам опубликовал видео о ней в своем аккаунте в Twitter.

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    Джерело: iSport.ua

    спорт Twitter шоу-бизнес шутки футбол (рус.)
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