Игроки Вест Хэма посмеялись над промахом Ярмоленко в матче с Челси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Партнеры Андрея Ярмоленко по Вест Хэму подшутили над футболистом с помощью фотошопа в виде квадратной головы после его промаха в матче 6-го тура АПЛ против Челси

Дело в том, что полузащитник упустил хороший шанс для взятия ворот соперника, когда после навеса с левого фланга не попал в цель ударом головой с близкого расстояния.

На следующий день в раздевалке команды появилась «фотожаба» с человеком с квадратной головой, а вверху было написано прозвище украинца.

Сам Ярмоленко, судя по всему, оценил шутку одноклубников, ведь сам опубликовал видео о ней в своем аккаунте в Twitter.

«Скотч» рекомендует: На удачу. Украинский футболист умылся собственной слюной перед матчем в Лиге Европы

Джерело: iSport.ua