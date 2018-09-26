Илон Маск собирается транслировать запуск космической миссии в формате вирутальной реальности



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VR-трансляция запуска туристического полета к Луне состоится,предположительно, в 2023 году

Глава SpaceX Илон Маск написал об этом в Twitter.

Moon mission will be livestreamed in high def VR, so it’ll feel like you’re there in real-time minus a few seconds for speed of light — Elon Musk (@elonmusk) 18 вересня 2018 р.

Планируется, что всю лунную миссию зрители могут увидеть в прямом VR-эфире. Однако трансляция будет запаздывать на несколько секунд через большое расстояние, что разделяет Землю и Луну. Другие подробности о проведении трансляции пока не раскрываются.

Ранее Маск рассказал о запланированном облете Луны на сверхмощной ракете BFR и представил первого космо-туриста, который совершит это путешествие - японского миллиардера Юсаку Маезава.