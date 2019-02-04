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    Жизнь

    Instagram яйца с 10 миллионами подписчиков оказался рекламным аккаунтом

    • Розсилка
    Instagram яйца с 10 миллионами подписчиков оказался рекламным аккаунтом

    За месяц фотография яйца по имени Юджин набрала 52 миллиона лайков

    В начале 2019 года фотография яйца в инстаграм-аккаунте World Record Egg стала самой популярной, собрав 24,6 миллиона отметок «Мне нравится» за десять дней.

    До 13 января самым популярным в социальной сети был снимок новорожденной дочки Кайли Дженнер, которому пользователи поставили 18,2 миллиона лайков.

    Как говорится в описании фотографии яйца, создатели аккаунта хотели проверить, смогут ли обогнать Дженнер только при помощи этой картинки. В ответ Кайли сняла видео, в котором разбивает куриное яйцо, и подписала ролик «Выкуси, маленькое яичко».

    С тех пор на странице world_record_egg были опубликованы еще четыре фотографии яйца, покрытого трещинами: как будто из него должно было что-то вылупиться. Пользователи социальных сетей даже дали яйцу имя Юджин и следили за появлением новых снимков. Наконец 2 февраля в аккаунте появилась фотография яйца со шнуровкой, как на мяче для американского футбола. «Ожидание подошло к концу.

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    Все будет раскрыто в это воскресенье после Супербоула. Смотри первым, только Hulu», — сказано в подписи к снимку. Изображение оказалось рекламой стримингового сервиса Hulu, который транслирует финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.

    Джерело: Bird In Flight

    социальная сеть Instagram
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