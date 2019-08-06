  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ирина Билык надеется, что Зеленский помирит украинцев и россиян

    • Розсилка
    instagram.com/dniru/ - Ирина Билык надеется, что Зеленский помирит украинцев и россиян
    instagram.com/dniru/

    Артистка уверена, что «очень многие надеются на примирение, поэтому и голосуют за «Партию Зе»

    Народная артистка Украины Ирина Билык надеется, что президент Владимир Зеленский помирит украинцев и россиян. Об этом она заявила в интервью российскому изданию «Дни.ру».

    Певица заявила, что хотела бы чтобы российские и украинские артисты собрались на одном концерте.

    «Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация ... Но мы все очень ждем, что она изменится, что наши страны смогут договориться, что будет такой момент, когда все артисты выступят на одном концерте», - заявила Билык российскому журналисту.

    screenshot_17_17

     «Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды», - считает Билык.

    Российский журналист отметил, что и у них, в частности, певец и друг Ирины Билык Филипп Киркоров «тоже возлагает большие надежды на Зеленского, с которым он вместе снимался в фильме «Любовь в большом городе».

     Читайте также: Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело

     

    знаменитости Владимир Зеленский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ