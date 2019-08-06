Ирина Билык надеется, что Зеленский помирит украинцев и россиян



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Артистка уверена, что «очень многие надеются на примирение, поэтому и голосуют за «Партию Зе»

Народная артистка Украины Ирина Билык надеется, что президент Владимир Зеленский помирит украинцев и россиян. Об этом она заявила в интервью российскому изданию «Дни.ру».

Певица заявила, что хотела бы чтобы российские и украинские артисты собрались на одном концерте.

«Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация ... Но мы все очень ждем, что она изменится, что наши страны смогут договориться, что будет такой момент, когда все артисты выступят на одном концерте», - заявила Билык российскому журналисту.

«Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды», - считает Билык.

Российский журналист отметил, что и у них, в частности, певец и друг Ирины Билык Филипп Киркоров «тоже возлагает большие надежды на Зеленского, с которым он вместе снимался в фильме «Любовь в большом городе».