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    Жизнь

    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч

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    <p>Элизабет Тейлор</p> <p>Фото: imdb</p> - Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч

    Элизабет Тейлор

    Фото: imdb

    Спустя восемь лет после смерти кинозвезды ее личные вещи продолжают выставляться на аукционе.

    На аукционе в США с молотка ушел изумрудный кабриолет Rolls-Royce, ранее принадлежавший легендарной актрисе Элизабет Тейлор. Звезда получила его от четвертого мужа. Покупатель приобрел машину за $520 тысяч. Новый владелец автомобиля пожелал сохранить анонимность.

    Необычный цвет машине подобрала сама Элизабет. Она выходила замуж в четвертый раз в платье изумрудного оттенка.

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    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч
    Фото: imdb/ Legion Media

    У Элизабет Тейлор была насыщенная личная жизнь. Актриса успела побывать замужем восемь раз, при этом за Ричарда Бертона она выходила замуж дважды.

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    актриса
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