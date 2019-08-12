Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с молотка за $500 тысяч



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Элизабет Тейлор Фото: imdb

Спустя восемь лет после смерти кинозвезды ее личные вещи продолжают выставляться на аукционе.

На аукционе в США с молотка ушел изумрудный кабриолет Rolls-Royce, ранее принадлежавший легендарной актрисе Элизабет Тейлор. Звезда получила его от четвертого мужа. Покупатель приобрел машину за $520 тысяч. Новый владелец автомобиля пожелал сохранить анонимность.

Необычный цвет машине подобрала сама Элизабет. Она выходила замуж в четвертый раз в платье изумрудного оттенка.

У Элизабет Тейлор была насыщенная личная жизнь. Актриса успела побывать замужем восемь раз, при этом за Ричарда Бертона она выходила замуж дважды.

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