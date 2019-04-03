  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Известный рокер покончил с собой после обвинений в педофилии

    • Розсилка
    Фото: AP - Известный рокер покончил с собой после обвинений в педофилии
    Фото: AP

    Мексиканский музыкант не смог справиться с давлением общества

    Очередной скандал в мире музыки, связанный с педофилией. Известный мексиканский рок-музыкант, основатель коллектива Botellita de Jerez Армандо Вега Хиль покончил с собой после обвинений в сексуальных контактах с несовершеннолетней.

    Он не смог выдержать давления общества. Сама трагедия произошла в его родном доме в Мехико.

    Вега Хиль оставил предсмертную записку на своей странице в Twitter. В ней он написал, что его анонимно обвиняют в совращении 13-летней девочки. Его буквально завалили сообщениями с хэштегом #MeTooMusicosMexicanos.

    Мексиканский музыкант заверил поклонников, что он не совершал этого преступления. В своем последнем посте он также добавил, что его смерть - это не признание вины, а попытка облегчить жизнь своему сыну, пишет издание The Independent.

    Армандо Вега Хиль подчеркнул, что его решение уйти из жизни - добровольное, сознательное, и попросил никого не винить.

    знаменитости насилие музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ