Известный рокер покончил с собой после обвинений в педофилии



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Фото: AP

Мексиканский музыкант не смог справиться с давлением общества

Очередной скандал в мире музыки, связанный с педофилией. Известный мексиканский рок-музыкант, основатель коллектива Botellita de Jerez Армандо Вега Хиль покончил с собой после обвинений в сексуальных контактах с несовершеннолетней.

Он не смог выдержать давления общества. Сама трагедия произошла в его родном доме в Мехико.

Вега Хиль оставил предсмертную записку на своей странице в Twitter. В ней он написал, что его анонимно обвиняют в совращении 13-летней девочки. Его буквально завалили сообщениями с хэштегом #MeTooMusicosMexicanos.

Мексиканский музыкант заверил поклонников, что он не совершал этого преступления. В своем последнем посте он также добавил, что его смерть - это не признание вины, а попытка облегчить жизнь своему сыну, пишет издание The Independent.

Армандо Вега Хиль подчеркнул, что его решение уйти из жизни - добровольное, сознательное, и попросил никого не винить.