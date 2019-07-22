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    Жизнь

    Как звезды шоу-бизнеса и политики на избирательные участки ходили

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    <p>Владимир Зеленский</p> <p>instagram.com/_vzelenskiy_/</p> - Как звезды шоу-бизнеса и политики на избирательные участки ходили

    Владимир Зеленский

    instagram.com/_vzelenskiy_/

    Премьер Владимир Гройсман, как всегда, голосовал в джинсах

    21 июля  в Украине выбирали депутатов в Верховную Раду. Многие из звезд не остались равнодушными и отдали свой голос, а также рассказали об этом в Инстаграме.

    Украинская певица Ирина Федишин для выхода на избирательный участок выбрала яркий желтый цвет, который дополнила синей сумочкой.

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    Известный шоумен и кандидат в депутаты от партии «Голос» Сергей Притула пришел на участок на костылях и в сопровождении жены Екатерины.

    «Все, кто уже был на участках - молодцы! Все, кто еще не ходил - подтягивайтесь!» - подписал снимок ведущий.

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    Известный ведущий Владимир Остапчук также не остался равнодушным к происходящему в стране.

    «Папа, мама, Эмилия и наша внучка Анечка проголосовали и теперь в кино на «Король Лев», - написал под семейным фото ведущий.

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    Его коллега за проведением конкурса «Евровидение-2017» Александр Скичко, который сейчас также является кандидатом в депутаты от партии «Слуга народа», уже успел проголосовать.

    «Я уже проголосовал, а вы? Спешите! Участки работают до 20:00, поэтому времени для того, чтобы изменить систему не так много. Вместе мы сделаем их еще раз!» - заявил в своей Олександр.

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    Первая пара страны, Владимир и Елена Зеленская скоординировали свои луки для голосования: он в голубой рубашке, она в синем платье.

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    «Спрашиваю - за кого. Не признаются! О какой-то тайне волеизъявления и запрете на агитации твердят. И шлют », - пококетничала Юлия Владимировна, запостив фото дочери, зятя и внучки Евы на участке.

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    Премьер Владимир Гройсман, как всегда, голосовал в джинсах.

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    Александр Скичко певица Ирина Федишин Владимир Гройсман Елена Зеленская
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