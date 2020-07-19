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    Жизнь

    Канье Уэст прифотошопил себя к президентам США на горе Рашмор

    • Розсилка
    Канье Уэст прифотошопил себя к президентам США на горе Рашмор

    Накануне рэпер официально зарегистрировался кандидатом в президенты страны

    Лицо Канье Уэста появилось на горе Рашмор рядом с президентами США. Правда, помогла ему в этом не политическая карьера, а фоторедактор.

    На горе Рашмор высечен барельеф с портретами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

    Похоже, рэпер всерьез настроился на политическую борьбу.

    Около двух недель назад рэпер заявил, что собирается бороться за пост президента США на выборах в 2020 году.

    За этим заявлением последовало довольно странное интервью будущего кандидата журналу Forbes, в котором исполнитель рассказал, что собирается выстроить модель работы Белого дома по принципу Ваканды (вымышленная страна из вселенной Marvel). Также рэпер заявил, что с подозрением относится к вакцинации. Вакцину от коронавируса он назвал «меткой зверя», с помощью которой людей чипируют, чтобы они не попали в рай.

    Через десять дней в СМИ появились сообщения, что он покидает президентскую гонку, а на следующий день он официально зарегистрировался кандидатом в президенты.

    Таблоиды писали, что его семья опасается, что выдвижение Уэста на пост главы государства может быть связано с биполярным расстройством музыканта.

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